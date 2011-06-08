Україна та Росія створять робочі групи

Україна і Росія домовилися про створення робочих груп з пріоритетних напрямків економічного співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на прес-конференції в Москві за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

За його словами, ці робочі групи повинні через три-чотири тижні представити главам урядів двох країн пропозиції щодо подальшого розширення взаємодії.

«Ми домовилися з Миколою Яновичем (АЗАРОВИМ) про те, що ми будемо покращувати інструменти нашої співпраці. За деякими напрямками хотілося б більш активно рухатися вперед... Ми домовилися, що створимо або вдосконалимо спеціальні робочі групи, які через три-чотири тижні доповідатимуть нам про те, як іде робота. І якщо буде потрібно, ми зберемося у вужчому складі, але з нашою участю, для того, щоб подивитися, як рухаються ті чи інші проекти, і що потрібно зробити додатково на нашому рівні для того, щоб рух ішов швидше», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що, зокрема, мова йде про робочі групи в галузі енергетики, атомної енергетики, транспорту, авіабудування, співпраці в галузі космосу та інших темах.

«Я сподіваюся, що ці домовленості допоможуть нам енергійніше рухатися вперед», - сказав В.ПУТІН.

У той же час прес-секретар М.АЗАРОВА Віталій ЛУК`ЯНЕНКО повідомив, що сторони домовилися створити робочі групи з усунення «вузьких місць». Зокрема, за його словами, М.АЗАРОВ вважає таким «вузьким місцем» питання торговельних обмежень на поставки українських товарів на російський ринок. У першу чергу мова йде про поставки цукру і труб.

В.ЛУК`ЯНЕНКО зазначив, що російська сторона, у свою чергу, вважає, що в неї існують проблеми з поставками сірників і скла.