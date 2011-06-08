Добкін: у кожного, хто побував у Сінгапурі, є перспективи зростання

Харківська обласна державна адміністрація продовжить навчання державних службовців у Сінгапурі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це сказав губернатор Михайло ДОБКІН у ході зустрічі з групою держслужбовців, які пройшли навчання у Коледжі державної служби в Сінгапурі.

Він повідомив, що вже мова йде про формування другої делегації державних службовців, які поїдуть в Сінгапур отримувати управлінські навички.

За словами М.ДОБКІНА, таке навчання дуже корисне і для самих чиновників, і для держави та регіону, де вони реалізовують свої вміння. «У кожного державного службовця, що побував у Сінгапурі, є перспективи зростання. Це люди, які роблять перші кроки у державному управлінні, і те, які знання вони отримають на початку свого шляху, буде визначати те, наскільки вони будуть ефективними для держави та регіону», - сказав М.ДОБКІН.

«Ми, - додав він, - спеціально відібрали всі напрямки роботи - соціальну, гуманітарну політику, ЖКГ, економіку, і кожен по своєму напрямку привіз багаж нових знань. Перш за все, він стосується організації роботи, і якщо хоча б 10% з цих знань вони зможуть застосувати, то ми можемо вважати, що ця поїздка була не даремною».

Також керівник області повідомив, що існує пілотний проект, в рамках якого до Харкова з лекціями приїдуть викладачі з Сінгапуру. «Вони разом з нашими викладачами, - сказав він, - прочитають низку лекцій у нашому місті».

Як повідомляв УНІАН, 22-28 травня делегація з 20 державних службовців Харківської області відвідала Республіку Сінгапур, де пройшла навчання у Коледжі державної служби Сінгапуру. У ході навчання молоді фахівці ознайомилися із сучасними моделями державного управління в питаннях сталого розвитку територій та міст, бюджетного та ресурсного менеджменту, а також управління у сфері муніципального житлово-комунального господарства. Харківським держслужбовцям були представлені основи унікальної концепції ефективного державного менеджменту, яка стала однією з важливих умов стрімкого економічного зростання Сінгапуру.