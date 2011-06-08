У Києві обмежать в’їзд до Гідропарку

Влада Києва вводить обмеження на в’їзд трансопртних засобів на територію парку культури та відпочинку «Гідропарк».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відпвідне розпорядження КМДА підписано з метою створення належних умов для відпочинку киян та гостей міста, впорядкування руху автотранспорту, недопущення виникнення пожеж і несанкціонованих сміттєзвалищ на території Гідропарку.

Відповідно до розпорядження, буде встановлено пункти пропуску в місцях в’їзду та місця паркування на території парку з обох сторін Броварського проспекту.

В’їзд транспортних засобів суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Гідропарку, буде забезпечено впровадженням системи перепусток.

Для автомобілей швидкої допомоги, пожежної охорони, правоохоронних органів та інших транспортних засобів спеціального призначення під час виконання прямих службових обов’язків гарантується безперешкодний проїзд територією Гідропарку.