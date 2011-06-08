Уряд хоче запровадити нові паспорти для українців

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект про введення нових документів, що засвідчують українське громадянство. Урядова ініціатива передбачає заміну внутрішнього паспорта посвідченням громадянина України, а закордонний паспорт – документом, що містить біометричні дані власника.

Ці нововведення мають сприяти інтенсифікації переговорів України з Євросоюзом про запровадження безвізового режиму для українських громадян, кажуть експерти. Адже саме введення електронних документів, які містять біометричні дані, було основною вимогою ЄС у плані дій щодо лібералізації візового режиму з Україною.

«Ця заміна відбуватиметься поступово. Теперішній закордонний паспорт буде дійсний до закінчення його терміну дії. Але є незручність. Якщо після скасування візового режиму ви захочете зі старим паспортом поїхати в Європу, вам необхідно буде знову отримати візу», - констатує директор програми «Зовнішня і безпекова політика» Інституту публічної політики Сергій Донський. З біометричним документом віза буде не потрібна.

Тим часом вимога Євросоюзу стосувалася здебільшого закордонних паспортів. Змінити внутрішній паспорт на посвідчення, яке підтверджуватиме громадянство України, є суто ініціативою українського уряду, каже Донський. Він не виключає, що широкомасштабну зміну внутрішніх паспортів на посвідчення через уряд пролобіювала приватна комерційна структура, яка в Україні вважається монополістом на ринку виготовлення документів.«Інших структур, які мали б в Україні відповідні технології в Україні, на жаль, не існує. З одного боку, це можна розглядати як заробіток. Але з іншого боку – ідеться також про безпеку документів. Це європейська тенденція замінювати паспорти посвідченнями, які добре захищенні і їх неможливо підробити»,- наголошує Сергій Донський.

Водночас експерт зазначає, що в Україні бракує обладнання для зчитування електронних документів. Крім того, зареєстрованому урядовому документі не визначені джерела фінансування для реалізації цієї ініціативи. Донський припускає, що гроші на зміну документів Україна проситиме в Євросоюзу. Саме тому, на його думку, уряд хоче паралельно провести заміну внутрішніх і закордонних документів.

Німецька хвиля