У Києві заарештували одного з нападників на журналістів «5 каналу»

Подільський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту одному з нападників на знімальну групу «5 каналу».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва.

У провадженні прокуратури Подільського району столиці перебуває кримінальна справа, порушена щодо трьох громадян за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів «5 каналу» та хуліганства, вчиненого групою осіб.

Вказані особи, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 1 червня безпричинно напали на знімальну групу «5 каналу» в одному із дворів на вул. Оленівській у Києві, яка знімала там сюжет відповідно до редакційного завдання.

При цьому зловмисники грубо порушили громадський порядок, нанесли тілесні ушкодження оператору та чоловіку, який давав інтерв’ю журналісту.

З’ясовано, що один із нападників раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство та неодноразово затримувався міліцією за порушення громадського порядку. За поданням слідчого прокуратури вчора суд прийняв рішення про його арешт.

Досудове слідство у справі продовжується.