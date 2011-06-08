У Ласпінській бухті - зсув грунту

Зсув крутого схилу заввишки 12 метрів стався в районі Ласпінської бухти (Севастопольський регіон).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС України в місті Севастополі, постраждалих немає. Об’єм обвалу становить близько 60 кубометрів. Частина пляжу повністю перекрита.

Існує ймовірність виникнення повторного зсуву ґрунту на деяких ділянках верхньої частини схилу. Також на береговій смузі помічені два обвали у пляжній зоні об`ємом до 20 кубічних метрів.

За вказівкою Управління МНС силами дитячого оздоровчого табору «Ласпі» проведена робота по встановленню додаткових попереджувальних табличок, огородженню небезпечної ділянки, ведеться спостереження і патрулювання даної території.

Як додали у прес-службі, з настанням літа співробітники МНС почали перевірки берегової зони щодо берегозміцнювальних заходів, а також проводити бесіди з місцевими жителями про небезпеку сходження ґрунту.

В Управлінні МНС Севастополя також нагадали, що у липні минулого року в селищі Кача стався зсув ґрунту. Тоді відпочиваючих врятував парапланерист, який з повітря помітив, що із кручі сиплеться каміння. І це був не перший випадок обвалу берега у Каче. Влітку 2005 року після рясних дощів на пляжі стався зсув. Тоді загинула 16-річна дівчина, яка приїхала на відпочинок із Росії.