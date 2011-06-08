Огірки знову під підозрою

Фахівці виявили на залишках огірка мутований штам бактерії O104:H4, який викликає в Німеччині тяжке кишкове захворювання, повідомив у середу прес-секретар міністерства охорони здоров`я землі Саксонія-Ангальт Хольгер Пех.

"На залишках огірка в сміттєвому баку в Магдебурзі експерти виявили ту саму форму бактерії EHEC, яка викликає тяжке кишкове захворювання", - цитує РІА "Новости". За його словами, бак належить сім`ї з трьох осіб, усі члени якої заразилися. Овочі пролежали в баку мінімум півтора тижні.

Проте опитування родичів хворих не дало результатів. Пошук в довколишніх супермаркетах також нічого не показав.

"Не виключено, що спочатку сім`я захворіла, а потім збудник захворювання потрапив на огірки", - підсумував прес-секретар.