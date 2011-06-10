Російські виробники бояться дешевого українського цукру

Зняття мита на український цукор завдасть серйозної шкоди інвестиційній привабливості цукрової галузі РФ для іноземних компаній і дестабілізує ринок, повідомив голова правління Союзу цукровиробників Росії Андрій Бодін РІА "Новости" на Міжнародному цукровому форумі в Курській області.

Наразі в Росії діє імпортне мито на буряковий цукор у розмірі 330 доларів за тонну. Україна запитала квоту на безмитне постачання в РФ в 2011 році 100 тисяч тонн цукру. У четвер міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив, що Росія і Україна не дійшли консенсусу щодо зняття мита на український цукор, і він не розуміє, чому з рішення цього питання зволікають.

Бодін повідомив, що він, як голова правління Союзу цукровиробників Росії, сподівається, що уряд РФ не змінить позиції і не зніме мита на український цукор, оскільки виробники України, де діє безмитний режим імпорту цукру-сирцю, становлять загрозу для цукрового ринку Росії і країн Митного союзу в цілому.

"Якщо дешевий український цукор потраплятиме на російський ринок і ринок країн Митного союзу, іноземні інвестори, оцінивши ризики, скоротять інвестиції в розвиток цукрової галузі в Росії. А нам без іноземних інвестицій для розвитку галузі не обійтися", - сказав Бодін.

Він уточнив, що під особливим ризиком прикордонні території з Україною, зокрема, Курщина, де постачання дешевого українського цукру негативно впливають на чутливий цукровий ринок регіону.

"Російські цукровиробники готові співробітничати з Україною, але лише в умовах чесної конкуренції, якщо Україна вирівняє режими торгівлі цукром, як це зробили Росія, Білорусія і Казахстан в рамках Митного союзу", - сказав Бодін.