Коломойський і Боголюбов зменшили свої частки у Приватбанку

Основні акціонери «Приватбанку» (м. Дніпропетровськ) - Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ - зменшили свою пряму участь у статутному капіталі банку.

Згідно з повідомленням, переданим агентству УНІАН, пакети акцій банку, що належать двом фізичним особам, скоротилися до 45,069997% і 44,999998% статутного капіталу відповідно. При цьому, на 1 квітня п.р. І.КОЛОМОЙСЬКИЙ володів 49,154% статутного капіталу банку, а Г.БОГОЛЮБОВ - 49,027%.

Як повідомляв УНІАН, у квітні п.р. акціонери «Приватбанку» вирішили збільшити статутний капітал за рахунок реінвестиції дивідендів на 1,3 млрд. грн. - до 10,16 млрд. грн.

ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2011 року активи банку становили 128,361 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 111,470 млрд. грн., зобов`язання – 116,034 млрд. грн., власний капітал – 12,326 млрд. грн., статутний капітал – 8,860 млрд. грн.

«Приватбанк» у I кварталі 2011 року одержав чистий прибуток у розмірі 434,654 млн. грн