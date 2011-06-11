СБУ взялася за тих, хто підглядає і підслуховує

У Житомирі Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти чоловіка, який продавав спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, що заборонені до продажу та використання.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ України в Житомирській області.

Правопорушник, 33-річний приватний підприємець, офіційно займався продажем і ремонтом мобільних телефонів, уточнили у прес-групі.

Зловмисник замовляв спецзасоби через інтернет у Китаї, отримував їх поштою, а потім збував покупцям, зберігаючи свою анонімність. Для цього підприємець розміщував для пошуку покупців на веб-сайтах та форумах оголошення із детальними описами техзасобів.

У зловмисника вилучено 7 спецзасобів – GPS-трекерів із вбудованим GSM-мікрофоном (нова високоякісна мініатюрна модель трекера для визначення розташування та стеження за переміщеннями будь-яких об’єктів, має функцію прослуховування).

Під час обшуку помешкання правопорушника співробітники СБУ виявили коробки-упаковки з-під уже реалізованих пристроїв для підслуховування, що імітують кулькові ручки.

Стосовно торговця спецзасобами слідчими УСБУ в Житомирській області порушено кримінальну справу за ч.1 ст.359 (незаконне придбання, збут та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.

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У Тернопільській області співробітники Служби безпеки України вилучили партію прихованих у брелоках і запальничках відеокамер.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, загалом у місцевого жителя, який займався незаконним збутом технічних засобів негласного отримання інформації, вилучили 57 одиниць спецтехніки. Усі відеокамери – імпортного виробництва, вони були закамуфльовані у брелоки та запальнички.

Як з’ясувалося, спецтехніку зловмисник закупав в інтернет-магазинах, для контрабандного переміщення товару використовував міжнародне поштове відправлення.

Щодо затриманого слідчими Управління СБУ в Тернопільській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Спеціальні технічні засоби конфісковано.