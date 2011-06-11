Аграрний фонд виділив Криму дешевий цукор

Аграрний фонд України виділив Автономній республіці Крим квоту у розмірі 3400 тонн цукру-піску за ціною 7780 гривень за тонну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

Згідно з повідомленням, цукор переданий регіону для забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку і відповідно до січневої постанови Кабінету міністрів України «Про реалізацію об`єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду».

«Оформлення біржових контрактів для оформлення продажу цукру-піску від імені Аграрного фонду здійснюється регіональним відділенням Аграрної біржі в Криму», - йдеться у прес-релізі кримського Радміну.