62 особи затримані за незаконний видобуток бурштину

З початку року на Рівненщині працівники міліції затримали 62 особи, які займались незаконним видобутком бурштину-сирцю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Рівненській області, у затриманих вилучено 41 мотопомпу, як засіб видобування бурштину, майже п’ять кілограмів бурштину-сирцю на загальну суму понад 5 тис. грн., три автомобілі та п’ять мотоциклів.

За цими фактами порушено 18 кримінальних справ, 11 з яких все спрямовані до місцевих судів. За результатами їх розгляду одну особу засуджено до позбавлення волі на строк до одного року з іспитовим терміном один рік, одну особу засуджено до обмеження волі строком до трьох років, ще на одну, відповідно до рішення суду, накладено штраф у розмірі 6 тис. 800 грн.

УМВС України в області постійно здійснює комплекс заходів, спрямованих на охорону родовищ бурштину-сирцю, попередження його незаконного видобутку, зберігання, переробки та реалізації, виявлення організованих угруповань та окремих осіб, які займаються незаконним його видобутком, придбанням та перепродажем дорогоцінного каменю, а також виготовленням та реалізацією виробів з бурштину на території області.