У Житомирі двоє спритників забезпечували водіїв підробними довідками

На Житомирщині за результатами спільних перевірок Коростенської транспортної прокуратури, прокуратури Житомирської області та транспортної міліції припинено діяльність двох осіб, яка спеціалізувалася на виготовленні та збуті фальшивих медичних довідок та медичних карток для водіїв.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прокуратурі Житомирської області.

За інформацією старшого помічника прокурора Житомирської області з питань нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті Йосипа ПШЕВЛОЦЬКОГО, "умільці діяли з розмахом - використовували у роботі комп’ютерну техніку, навіть вели своєрідний облік прибутків та бланків медичних довідок".

При цьому Й.ПШЕВЛОЦЬКИЙ уточнив, що зловмисники продавали фальшиві довідки по 240 грн. за кожну.

"Фальсифікати реалізовували також громадянам, які перебували на обліку в наркодиспансері", - додав помічник прокурора.

Він також повідомив, що зловмисники продали довідку, якою дозволяється сідати за кермо, незрячій людині.

"Таким чином, така протиправна комерційна діяльність створювала реальну загрозу безпеці руху та могла призвести до невідворотних наслідків", - зазначив Й.ПШЕВЛОЦЬКИЙ.

Під час оперативних заходів міліція виявила понад сотню порожніх бланків та заповнених медичних довідок, більше п’ятиста фальсифікованих медичних бланків з фотографіями замовників та понад 30 тис. грн., отриманих зловмисниками від реалізації довідок.

За фактами підроблення документів та шахрайства прокуратурою порушено кримінальні справи стосовно двох житомирян за статтею 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, їх збут та використання підроблених документів) та статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Замовників фальшивих довідок також притягнуть до кримінальної відповідальності за частиною 3 статті 358 КК України (використання завідомо підробленого документа). Кількість замовників наразі не уточнюється.