З Ємену повернулись ще четверо українців

Другим літаком МНС Росії до Москви з Ємену доставлено чотирьох громадянин України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомили у посольстві України у Москві.

«Близько години назад приземлився другий літак МНС РФ зі столиці Ємену - міста Сана, яким евакуйовано ще четверо громадян України», - сказав співрозмовник агентства.

Він зауважив, що таким чином станом на даний момент з цієї країни за допомогою російських колег евакуйовано 16 українців. За його словами, всі ці люди до моменту відправлення потягами на батьківщину будуть безкоштовно розміщені у готелі при посольстві України в Москві.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Надзвичайного і Повноважного Посла України в РФ Володимира ЄЛЬЧЕНКА, попередньо висловили бажання залишити Ємен близько 60 громадян України. Завтра також очікується літак з єменського міста Аден.