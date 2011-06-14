На Сумщині затриманий відкусив вухо слідчому
13:52, 14 червня 2011Суспільство
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Накинувся несподівано...
У Сумській області правопорушник під час затримання відкусив міліціонерові вухо.
Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Сумської області.
Інцидент стався у селищі Недригайлів під час доставки затриманого чоловіка до місцевого райвідділу міліції. В автомобілі він несподівано накинувся на слідчого, що сидів на передньому сидінні, схопив його за шию і вкусив за ліве вухо.
Старший лейтенант міліції, як записано у медичному висновку, "одержав тілесні ушкодження у вигляді рваної рани лівої вушної раковини з наявністю частини її вільного фрагмента".
Прокуратурою Недригайлівського району за цим фактом порушена кримінальна справа.
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