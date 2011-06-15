Хто подбає про особливо цінні торфовища?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 із 385 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачається до особливо цінних земель віднести торфовища, що використовуються як землі сільськогосподарського призначення.

Крім того, планується, що земельні ділянки особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності, можуть вилучатися (викуплятися) для будівництва об`єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередач та зв`язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об`єктів соціально-культурного призначення, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов`язаних з їхньою експлуатацією, а також для видобування торфу, за постановою Кабінету міністрів або за рішенням відповідної місцевої ради, якщо питання про вилучення (викуп) земельної ділянки погоджується Верховною Радою України.

Також передбачено, що від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні особи у разі використання земельних ділянок для видобування торфу за умови повернення земельних ділянок у стані, придатному для використання у суспільному виробництві.