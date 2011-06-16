Кабмін вирішив спростити інвестиційну діяльність

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо спрощення процедури здійснення іноземними підприємствами і підприємствами з іноземними інвестиціями діяльності в Україні на друге півріччя 2011 року.

Відповідне розпорядження №546 від 15 червня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, профільним міністерствам доручено внести зміни до закону про режим іноземного інвестування, згідно з яким термін подання інвестором документів для держрегістрації іноземних інвестицій становить 30 календарних днів після фактичного внесення таких інвестицій.

Також уряду доручено розробити законопроект про створення єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів і врегулювати питання створення і функціонування Центрального депозитарію цінних паперів.

Профільним міністерствам і відомствам доручено визначити механізми перереєстрації інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції у зв`язку зі зміною власника майна; установлення порядку реєстрації виключення (репатріації) іноземних інвестицій.

Також уряду доручено розробити проект нормативно-правового акту щодо порядку і умов проведення державної експертизи інвестиційних проектів (програм).

Також доручено в положенні про вантажну митну декларацію визначити те, що реєстрація вантажної митної декларації здійснюється безпосередньо після її одержання митним органом.

Уряду доручено скоротити перелік видів робіт і послуг, які підлягають ліцензуванню, а Мінекономрозвитку має сприяти ухваленню Верховною Радою закону про індустріальні парки (№8396).