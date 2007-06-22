Янукович і Фрадков зустрінуться у форматі ”Ющенко - Путін”

Друге засідання підкомітету з питань економічного співробітництва Міждержавної комісії "Путін-Ющенко", очолюване прем`єр-міністрами Росії і України Михайлом Фрадковим і Віктором Януковичем, відбудеться у п`ятницю в Москві, повідомив журналістів представник прес-служби уряду РФ.

Учасники засідання планують обговорити практично всі питання російсько-української торговельно-економічної і науково-технічної співпраці, зокрема в паливно-енергетичному комплексі, атомній енергетиці, авіаційній і космічній промисловості, транспорті і агропромисловому комплексі.

Як повідомила прес-служба українського уряду, найважливішим підсумком засідання підкомітету має стати ухвалення довгострокової програми двостороннього економічного співробітництва.

Крім того, за наслідками роботи планується підписання угоди про врегулювання торгівлі окремими видами металургійної продукції і протоколу на поточний рік до міжурядової угоди про виробничу кооперацію.