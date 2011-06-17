У Києві з’являться вулиця Миколайчука і бульвар Некрасова

У Києві з’являться вулиця Івана Миколайчука і бульвар Віктора Некрасова.

Сьогодні, у день святкування 100-річчя з дня народження письменника і києвознавця В.Некрасова та 70-річчя з дня народження видатного українського актора І.Миколайчука комісія КМДА з питань перейменувань та пам’ятних знаків прийняла рішення про увічнення пам’яті цих відомих киян, повідомили УНІАН у прес-службі цієї комісії, голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

Іменем Івана Миколайчука буде названа колишня вулиця Серафимовича, а в бульвар Віктора Некрасова перейменують бульвар Давидова.