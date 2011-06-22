У студентки, яка смажила яєчню на Вічному вогні, знайшлися послідовники

Слідчий відділ Печерського райуправління міліції Києва порушив кримінальну справу за фактом наруги над могилою Невідомого солдата у зв’язку з появою в Інтернеті відеоролика, в якому троє невідомих чоловіків на вогні смажать яєчню.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Києві.

«Фактову кримінальну справу порушено за ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України», - поінформували в Главку.

Наразі вживаються заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Разом з тим з’ясовується питання щодо автентичності відео ролика, додали в ГУ МВС.

Як повідомлялося, вчора в Інтернеті з’явився відеоролик, в якому показано, як чоловіки смажать три яєчні на вічному вогні у столичному Парку слави.

Зазначалося, що це є акцією на підтримку 20-річної активістки "Братства" Ганни СІНЬКОВОЇ, яка взимку смажила яєчню на Вічному вогні. Вона вже з березня знаходиться в СІЗО.