Туристів у Криму вже більше, ніж очікувалось

Кількість туристів в Україні цього року залишиться на рівні 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови Державної служби туризму і курортів Сергій СЕМКІН сьогодні журналістам.

За його словами, це стосується як в`їзного, так і виїзного туризму.

Водночас, відзначив С.СЕМКІН, прогнозується, що Крим у літній сезон відвідає більша кількість людей, ніж минулого сезону. «По Криму планується збільшення туристичних потоків. Поки що не можемо сказати на скільки, але вони зараз вже збільшені», - сказав він.

Нагадаємо, в 2006 р. Україну відвідали більш як 18 млн. туристів, Крим - більш як 5 млн. туристів.