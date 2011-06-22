Україна і Йорданія можуть співпрацювати у військово-технічній сфері

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне суттєво активізувати торгово-економічну співпрацю України та Йорданії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з Королем Йорданії АБДАЛЛОЮ ІІ.

«Якщо говорити відверто, рівень нашої співпраці зовсім не відповідає потенціалу, який мають наші країни», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що в України та Йорданії є можливості поглибити співпрацю у військово-технічній сфері, Україна може бути цікавим партнером для Йорданії як виробник літаків. Також М.АЗАРОВ зазначив, що Україна може взяти активну участь у будівництві залізниці в Йорданії.

Прем`єр-міністр України підкреслив, що обидві сторони повинні вжити заходів для активізації роботи двосторонньої комісії з торгово-економічної співпраці, яка створена раніше, проте практично не працює.

М.АЗАРОВ також відзначив, що в Україні знають Йорданію, як стабільну країну, що активно розвивається в економічному напрямку.

«У нас вашу країну знають як зразок стабільності й соціально-економічного прогресу на території Близького Сходу», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр України звернувся до Короля з проханням посприяти прискоренню розгляду йорданською стороною консульської конвенції між Україною і Йорданією.

М.АЗАРОВ зазначив, що важливість конвенції визначається тим, що в Йорданії більш як тисяча змішаних сімей, членами яких є громадяни України, а в Україні навчаються понад 3 тисяч йорданських студентів.

«Ми були б вдячні Вашій Величності за допомогу у прискоренні розгляду проекту двосторонньої консульської конвенції, яка перебуває на розгляді Вашого уряду з початку 2010 року», - сказав М.АЗАРОВ.

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Як повідомляв УНІАН, Україна та Йорданія підписали низку двосторонніх документів. Зокрема за результатами візиту до України короля Йорданії АБДАЛЛИ ІІ було підписано угоду про військове співробітництво між оборонними відомствами двох країн.

Також сторони підписали міжурядову угоду про співробітництво в галузі охорони здоров’я та медичної науки, меморандум між зовнішньополітичними відомствами двох країн про політичні консультації, меморандум між фінансовими структурами України та Йорданії про співробітництво у сфері боротьби з корупцією та відмиванням коштів, угоду між українським підприємством «Укроборонпром» та йорданським Бюро з питань розробок та розвитку.