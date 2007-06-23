У Слов`янську під загрозою опинилися 350 житлових будинків
Повідомлення МНС
До МНС надійшла інформація про те, що на більшій частині території міста Слов`янськ зафіксовано підвищення рівня ґрунтових вод до глибини вище проектних норм осушення, а у низинних місцях вода вийшла на поверхню.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на вулицях, що прилягають до пойми ріки Торець, у небезпечній зоні підтоплення знаходиться 350 приватних житлових будинків із господарчими спорудами та присадибними ділянками (підвальні приміщення затоплені, городи мають підвищену вологість). Присадибні ділянки на вулицях З`їздівська, Кокінакі, Косовського, Поповича, Танкістів, Українська та Шкільна - мають підвищену вологість. У 120 обстежених будинках, де проживає 185 осіб, значно погіршились умови проживання. Мешканці цих будинків від тимчасового відселення відмовились.
Понад 20 км міських доріг з твердим покриттям передчасно стали непридатними для використання.
Міською владою вживаються відповідні заходи спрямовані на стабілізацію обстановки у місті.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Донецькій області.