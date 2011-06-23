Відбувся мітинг-реквієм пам’яті розстріляних у Луцькій тюрмі

У Луцьку на Замковій площі відбулась панахида та мітинг-реквієм, присвячені 70-ій річниці розстрілу в’язнів Луцької тюрми.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники заходу поклали квіти до пам’ятного знака жертвам політичних репресій, меморіальної дошки жертвам гітлерівського бомбардування, до місця розстрілу та до Хреста біля монастиря. Священнослужителі УПЦ КП після траурної ходи відправили панахиду за жертвами розстрілу у Луцькій тюрмі.

Міський голова Микола РОМАНЮК нагадав лучанам: «Наш обов’язок – пом’янути усіх, хто лежить тут та передати цю пам’ять своїм дітям. Станом на 10 червня 1941 року в Луцькій в’язниці утримувалося 2117 ув’язнених. Серед них – патріотично налаштована молодь, активісти Організації українських націоналістів, священнослужителі, представники наукової та творчої інтелігенції».

Довідка УНІАН. 22-23 червня 1941 р. співробітники НКВС, відступаючи з Луцька, розстріляли близько 4 тисяч ув’язнених. Зокрема було розстріляно багато жінок, дітей та людей старшого віку. Усі архіви в’язниці знищив заступник начальника тюрми при відступі поблизу Ківерців.