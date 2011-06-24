Незаможним полтавчанам замінять газові прилади

ВАТ «Полтавагаз» має намір до початку опалювального сезону безоплатно відремонтувати або замінити газові прилади малозабезпеченим родинам в області на суму 4,2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання координаційної ради в облдержадміністрації повідомив голова правління ВАТ «Полтавагаз» Ростислав ГРИНЧАК.

«Ми вже підготували і склали план заміни газового устаткування малозабезпеченим сім`ям. Тепер список газових приладів направили до Києва, де вирішиться це питання завтра», - сказав Р.ГРИНЧАК.

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтавагаз" займається транспортуванням газу трубопроводами і продає газ споживачам Полтавської області.

51% "Полтавагаз" належить "Нафтогазу України", решта акцій - приватним акціонерам.