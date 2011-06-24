Іноземець намагався продати в Україні майже кілограм «сльози Аллаха»

Співробітники СБУ в Одеській області ліквідували стійкий контрабандний канал переміщення та збуту на території України героїну.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 53-річний іноземний громадянин організував незаконний канал переправлення до України та налагодив, через мережу дилерів, ринок збуту високоякісного героїну, який серед наркозалежних має назву «сльоза Аллаха».

У ході спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця у готелі одного з райцентрів Одеської області під час спроби реалізувати майже кілограм героїну на загальну суму майже 150 тисяч доларів США.

За матеріалами СБУ слідчими МВС України стосовно наркоділка порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід – утримання під вартою.