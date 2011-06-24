Литвин: в Україні люди надто бідно живуть, щоб протестувати

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що в Україні в найближчий час не може бути масових акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав в ефірі радіо «Ера-FM».

Він зазначив: “Чи можливі у нас якісь складні маніфестації, події? Я відразу скажу - ні”. За його словами, “наука доводить, що люди починають масово заявляти про свої права, коли вони починають усвідомлювати, що може бути і що є краще життя”. Він наголосив, що сьогодні люди практично тільки виживають.

В.ЛИТВИН підкреслив, що “є, звичайно, люди політично небайдужі”, але багато людей на мітинги “ходять за відповідну грошову нагороду”.