Родинний бізнес: на сільському кладовищі вирили 12 хрестів
00:48, 25 червня 2011Суспільство
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Повідомляє чернігівське УМВС
У Чернігівській області міліція затримала зловмисників, які на сільському цвинтарі в Ічнянському районі викопали 12 хрестів і надгробну тумбу, а також зняли одну огорожу.
Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, затримали двох зловмисників, іншим вдалося втекти.
У ході слідчих дій встановлено, що шестеро зловмисників перебувають між собою у родинних зв`язках. Викрадені хрести було виявлено у господарстві однієї з учасниць крадіжки та вилучено. Загальна вага викраденого металу склала близько 500 кг.
Проти зловмисників порушено кримінальну справу за ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.
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