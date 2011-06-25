Родинний бізнес: на сільському кладовищі вирили 12 хрестів

У Чернігівській області міліція затримала зловмисників, які на сільському цвинтарі в Ічнянському районі викопали 12 хрестів і надгробну тумбу, а також зняли одну огорожу.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, затримали двох зловмисників, іншим вдалося втекти.

У ході слідчих дій встановлено, що шестеро зловмисників перебувають між собою у родинних зв`язках. Викрадені хрести було виявлено у господарстві однієї з учасниць крадіжки та вилучено. Загальна вага викраденого металу склала близько 500 кг.

Проти зловмисників порушено кримінальну справу за ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.