Севастопольський костел знову не повернули католикам

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА вважає за необхідне провести громадські слухання з питання передачі будівлі кінотеатру «Дружба», в якому до війни розміщувався католицький храм, римо-католицькій громаді міста.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯЦУБА висловив під час засідання постійної комісії міської ради з питань міського господарства, транспорту і управління комунальною власністю. На думку керівника МДА, в цьому питанні не варто поспішати, тому він закликав депутатів не вносити його до порядку денного сесії міськради, запланованої на 30 червня. «Треба глибоко розібратися в ситуації, і обов`язково провести громадські слухання. Чи слухали людей, які ближче знають цей об`єкт, його історію? Нарешті, потрібно вислухати думку городян. Хай люди скажуть, що має бути на цьому місці: костьол, кінотеатр чи, можливо, навіть міський ЗАГС?», - сказав В.ЯЦУБА.

Як повідомлялося, міська рада Севастополя за останні 10 років неодноразово відмовляла в передачі будівлі кінотеатру «Дружба» (колишній храм ім. Св. Климента), що перебував у комунальній власності, римо-католицькій громаді, яка не має свого храму і проводить літургії в приватній квартирі, а на свята - на вулиці біля будівлі колишнього костьолу. Міська рада свої рішення мотивувала тим, що не має права віддавати комунальну власність.