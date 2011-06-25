Вчені порахували, скільки має коштувати російський газ для України

Вітчизняні вчені представили уряду методику розрахунків, за якою вартість транспортування тисячі кубометрів газу на 100 км українською ГТС має становити 5,85 дол., а його ціна на східному кордоні України (тобто, для українських споживачів) – 270,75 дол. за тисячу кубометрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

У повідомленні зазначено, що професор кафедри транспортних систем і технологій Академії митної служби України Анатолій ПАСІЧНИК вніс на розгляд Кабінету міністрів методику зворотного розрахунку ціни газу та вартості транзиту, коли за основу береться вартість російського газу для Німеччини - 318,96 дол. за тис. м куб.

«Визначимо ставку транзиту газу (Cti) та його ціну для України на основі вартості газу для Німеччини з урахуванням відстані транспортування, - йдеться у представленому документі. - Собівартість видобутку природного газу в Росії становить 30 дол.; рентабельність - 30х120%/100 = 36 дол.; протяжність транспортування газу до східного кордону України приблизно 3500 км; протяжність транспортування газу до західного кордону країни приблизно 1150 км:

318,96 =(30+30х120/100) х1+(3500+1150+800)/100 х Cti. Звідки маємо Cti = 5,85 доларів США.

Тоді, використовуючи ставку транзиту у 5,85 дол. для України, вартість газу на східному кордоні становитиме: (30+30х120/100)х1+(350/100)х5,85 = 270,75 доларів США».

Разом з цим, зазначає прес-служба уряду, за укладеним в січні 2009 року російсько-українським контрактом базова ставка тарифу на транзит газу територією України є «плаваючою» і вираховується в залежності від вартості паливної складової та інфляції в Європі. В І кварталі 2011 року вона становила 2,84 дол. за тис. м куб. на 100 км.

За цим же контрактом, до 2020 року ціна російського газу має розраховуватися за формулою, яка враховує зміни цін на мазут та газойль при базовій вартості 450 дол. за тисячу куб. м.

В квітні 2010 року Москва й Київ підписали «Харківську угоду», за якою Україна отримала знижку на газ в розмірі експортного мита (30%), але не більше 100 дол. за тисячу кубометрів, а Росія – продовження на 25 років терміну перебування свого Чорноморського флоту в Криму.

За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі, у ІІ кварталі п.р. ціна російського газу становить 295,6 дол. за тис. м куб. на східному кордоні України.

Як повідомляв УНІАН, Україна наполягає на перегляді умов постачання газу з метою зниження його вартості до справедливого рівня, та підвищення рівня транзитної ставки.

Росія вважає, що діючи формули щодо утворення ціни газу та тарифної ставки універсальні та однакові для всіх споживачів газу та не погоджується на перегляд документів.