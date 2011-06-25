Міліція: 10 людей побили шибки в трьох автобусах біля суду

Слідчий відділ Шевченківського районного управління міліції Києва порушив кримінальну справу за фактом пошкодження трьох автобусів правоохоронців учасниками акції біля Печерського районного суду, де відбувається попереднє слухання кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

За їх даними, кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Як зазначили в міліції, інформуючи про це хуліганство, приблизно о 10.30 група невідомих в складі 10 осіб побила скло та поламала «двірники» на трьох автобусах ПАЗ, які належать київській міліції.

За даними ЦГЗ, наразі затримано та доставлено для надання пояснень до Шевченківського райуправління міліції одну особу. Міліція сподівається, що завдяки отриманим свідченням вдасться встановити інших учасників інциденту.

В той же час столична міліція звертається до громадян, які беруть участь в акції біля суду, з проханням бути толерантними і не вдаватися до будь-яких дій, які суперечать закону, оскільки це матиме відповідне реагування з боку правоохоронних органів.