Стартували військово-патріотичні походи на крейсерських яхтах

Сьогодні у Дніпропетровську з акваторії Дніпра одночасно стартували два військово-патріотичні походи на крейсерських яхтах до Болгарії та Білорусі, ініційовані Всеукраїнською асоціацією ветеранів-підводників.

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

Члени екіпажів трьох яхт за маршрутом Дніпропетровськ – Севастополь – Варна вшанують героїв-підводників 5-ти радянських підводних човнів, що загинули біля болгарських берегів під час бойових дій 1941-1945 рр.

Учасники походу на інших трьох яхтах за маршрутом Дніпропетровськ – Черкаси – Київ – Брест вшанують героїв-моряків Дніпровської військової флотилії, яка пройшла переможний шлях від Києва до Берліна річками Дніпро, Прип’ять, Західний Буг, Вісла, Одер і Шпреє. На Київському водосховищі до експедиції приєднаються яхти з Гомеля.

Учасники походу передадуть мерам Варнт і Бреста сувеніри від керівництва області та Дніпропетровська.