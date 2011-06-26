Підприємства титанової галузі можуть потрапити під приватизацію

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, відповідно до якого пропонується виключити з переліку об`єктів, що не підлягають приватизації, але мають право на корпоратизацію, низку підприємств титанової галузі.

Як повідомляє парламентський сайт, авторами цього законопроекту є Юрій КАРАКАЙ (Партія регіонів) і Сергій МАЙБОРОДА (Партія регіонів).

Відповідно до зареєстрованого законопроекту, пропонується виключити з переліку об`єктів, що не підлягають приватизації, Кримське виробниче об`єднання "Титан", Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат, Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат, Запорізький державний титано-магнієвий комбінат.

У Верховній Раді 24 червня ц.р. також зареєстровано законопроект Кабінету міністрів України, відповідно до якого в списку підприємств, що не підлягають приватизації, пропонується залишити публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Титан".