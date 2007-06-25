Колишня дружина Фірташа має намір позбавити його половини бізнесу

Український бізнесмен Дмитро Фірташ, який володіє 45 відсотками акцій швейцарського газового трейдера RosUkrEnergo, - ексклюзивного постачальника російського і центрально-азіатського природного газу до України і до Європи - може бути залучений до судового процесу зі своєю колишньою дружиною, пише газета The Financial Times.

Як повідомляє Лента.ру. Марія Фірташ заявила, що має намір стягнути через суд 50 відсотків частки в бізнесі колишнього чоловіка або одержати компенсацію. Розірвати шлюб вона погодилася ще два роки тому, тоді розмір компенсації оцінювався в десятки мільйонів доларів. Проте, на її думку, попередня сума виплат була недостатньою і, більш того, та угода була юридично не дійсною.

Марія Фірташ стверджує, що її вимога до колишнього чоловіка цілком обгрунтована, оскільки на першому етапі це був її бізнес. У 1996 році вона зробила Дмитра Фірташа комерційним директором і вийшла за нього заміж. "Пізніше я передала йому юридичні права на багато компаній. У мене були ліцензії на продаж газу, а також на багато іншої продукції. І це була наша спільна робота", - наголосила колишня дружина українського підприємця.

За даними газети, 11 травня київський окружний суд прийняв шлюборозлучну угоду, яка, правда, не має обов`язкової юридичної сили. Як відзначає видання, очікується, що Дмитро Фірташ подасть апеляцію, а його дружина заявила, що подаватиме судові позови "в усіх країнах". Як відзначає видання, цей процес кидає тінь на плани Дмитра Фірташа щодо консолідації своїх активів.

Нагадаємо, минулого тижня він оголосив про те, що консолідував свої активи, а це 90 відсотків частки в Centragas AG (цій компанії належить 50 відсотків у спільному підприємстві RosUkrEnergo), на балансі холдингу GDF. У його склад після реструктуризації повинні будуть увійти також інвестиційні активи і проекти Фірташа у сфері нерухомості в Києві і Криму. Крім того, за інформацією видання, у підприємця є бізнес-інтереси на медійному ринку України, також він володіє хімічними підприємствами в колишніх радянських республіках.

У сьогоднішньому номері "Комсомольської правди в Україні"опубліковано інтерв`ю з одним із синів Марії Фірташ - Олександром Калиновським, який стверджує, що скандальну аварію в центрі Києва за участю його брата Сергія міг підстроїти Дмитро Фірташ.