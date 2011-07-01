За рекомендаціями Антимонопольного комітету України (АМКУ) компанія MasterCard зобов'язалася знизити вартість окремих послуг в Україні.

«На виконання рекомендацій Антимонопольного комітету України компанія MasterCard Incorporated (м. Вілмінгтон, США) зобов'язалася знизити вартість окремих послуг власної платіжної системи», - йдеться в прес-релізі комітету, який має в своєму розпорядженні УНІАН. При цьому зазначається, що про свої наміри компанія офіційно повідомила в Комітет.

MasterCard розробила комплекс заходів для зниження окремих тарифів для українських банків.

Зокрема, до початку 2012 року компанія знизить удвічі вартість ліцензій і плату за картку Maestro.

Про інші заходи зі зниження вартості послуг MasterCard не повідомляється.

Як повідомлялося, АМКУ почав розслідування діяльності міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard в Україні на початку червня 2010 року.

За інформацією Комітету, Visa і MasterCard в останні три роки підвищили втричі свої тарифи на українському ринку.

Компанія VISA, на виконання рекомендацій Комітету, повідомила про зниження з 1 квітня 2011 року низки існуючих тарифів.

Довідка УНІАН. MasterCard Worldwide є міжнародним лідером у галузі електронних платежів. У 2009 році держателі карт MasterCard у всьому світі провели розрахункові операції на загальну суму в 2,5 трлн. дол.