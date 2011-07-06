Кримчанин привіз з Москви 4 тисячі доз героїну

Співробітники Служби безпеки України затримали кримчанина, який привіз із Москви на півострів 300 г героїну (4 тисячі доз).

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі кримського Управління СБУ.

СБУ порушила кримінальну справу за статтями «Придбання, зберігання, збут наркотичних засобів у особливо великих розмірах» (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України) і «Контрабанда» (ч. 3 ст. 305), санкція яких - до 12 років ув’язнення.

Вартість партії наркотиків представник прес-служби уточнити не зміг, пославшись на відсутність такої інформації.