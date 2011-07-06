Кримчанин привіз з Москви 4 тисячі доз героїну
00:46, 06 липня 2011Суспільство
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На яку суму, в СБУ не знають
Співробітники Служби безпеки України затримали кримчанина, який привіз із Москви на півострів 300 г героїну (4 тисячі доз).
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі кримського Управління СБУ.
СБУ порушила кримінальну справу за статтями «Придбання, зберігання, збут наркотичних засобів у особливо великих розмірах» (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України) і «Контрабанда» (ч. 3 ст. 305), санкція яких - до 12 років ув’язнення.
Вартість партії наркотиків представник прес-служби уточнити не зміг, пославшись на відсутність такої інформації.
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