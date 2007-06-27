Творча інтелігенція виступає проти намірів київської влади

Працівники культури, мистецтва, члени творчих спілок заявляють, що не голосуватимуть на виборах до Верховної Ради України за ту партію чи блок, “які зганьблять себе боротьбою з культурою”.

Про це йдеться у відкритому листі представників творчої інтелігенції до лідерів політичних партій України Віктора ЮЩЕНКА, Юлії ТИМОШЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКА, Віктора ЯНУКОВИЧА, який сьогодні був оприлюднений на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Зокрема, представники творчої інтелігенції заявляють, що в Києві депутатська більшість міськради підтримала програму “з вигнання з орендованих у міста приміщень Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса, Спілки композиторів України, Будинку Актора, театру Актор”, галерей “Карась”, “Совіарт”, “Ра”.

Як зазначив на прес-конференції народний артист України, керівник служби Секретаріату Президента України Олександр БИСТРУШКІН “прикриваючись статтею 118 Закону “Про державний бюджет України на 2007 рік” київська влада з метою нібито наповнення казни міста за рахунок перегляду орендних ставок за приміщення нежитлового фонду змушує інтелігенцію йти на конкурси з грошовитими бізнес-орендарями. За його словами, це є нерівними умовами і культура може внаслідок цього втратити велику кількість приміщень. Він зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО реагує на такі дії Київради і робить все для захисту культури, але є закон про столицю, який регулює правовідносини між міською владою та виконавчою владою, але в цій ситуації його компетенція обмежена.

Голова Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ наголосив, що “саме депутати Київської міської ради створили сьогодні таку катастрофічну ситуацію”. Він вважає, що ця ситуація може повториться по всій Україні, “вона покотиться в регіони, як сніговий вал”. М.ЖУЛИНСЬКИЙ вважає, що депутати Київської міської ради, “переслідуючи свої власні меркантильні цілі або працюючи на певні бізнесові структури, вирішили скористатися цією статтею 118 Закону “Про державний бюджет України на 2007 рік” і розв’язати свої чисто бізнесові проблеми за рахунок культури - за рахунок творчих спілок, творчих майстерень, за рахунок різноманітних центрів, видавництв”. “Це цинічно і це надзвичайно тривожно”, - додав він. За його словами, депутати, в тому числі з фракцій “Наша Україна” і БЮТ, не стали на захист культури.

Директор Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса Неля КОРНІЄНКО заявила, що в Києві “відбувається демонтаж культури, а отже і демонтаж нації, її інтелігенції, народу, а значить держави”. За її словами, “влада, що так вчиняє, є окупаційною”. Вона вважає, що треба вдаватися до крайніх методів, зокрема, розпочинати процедуру відкликання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади мера, перекриття вулиць, щоб привернути увагу до проблем культури.

Директор кінотеатру “Лейпциг” Євгенія СЄРОВА, у свою чергу, заявила, що рішення київської влади про створення структури “Київкіно” призведе до ліквідації кінотеатрів, які на сьогодні існують.

Також на прес-конференції проти дій київської міської влади в галузі культури виступили Герой України, народна артистка України Євгенія МІРОШНІЧЕНКО, народний художник України Анатолій ГАЙДАМАКА, голова Київської організації національної спілки художників України Наталія ЛИТОВЧЕНКО, генеральний директор Національного художнього музею України Анатолій МЕЛЬНИК, голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України Євген ШЕВЧЕНКО.