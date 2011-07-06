Син нардепа запевняє, що в ресторанній бійці з дівчиною постраждав він

Депутат Луганської міської ради Роман Ландік заперечує факт нападу на дівчину в луганському ресторані «Баккара».

Про це він заявив "Восточному варианту". «Це брехня! Це я постраждав. До того ж ніяких слідчих дій не ведеться. Ніхто ні на кого не нападав. Я просто здав дівчину в міліцію: вона била посуд в ресторані. І взагалі, я не стану виправдовуватися, виправдовуються винні. Єдине, не розумію, кому це все потрібно», - цитує видання слова Романа Ландіка.

Як раніше повідомляв «ОстроВ», в ніч з 4 на 5 липня 2011 р. в ресторані «Баккара», за свідченнями очевидців, депутат Луганської міськради Роман Ландік, син народного депутата Володимира Ландіка, побив дівчину в луганському ресторані «Баккара». Факт інциденту за участю депутата міськради Ландіка підтвердила начальник відділу зв`язків з громадськістю МВС України в Луганській області Тетяна Погукай.

ОстроВ