Ревізор з податкової «закрила очі» на п'ять мільйонів
17:53, 06 липня 2011Суспільство
2865 0
Не нарахувала податкові зобов`язання
Прокуратурою Оболонського району міста Києва порушено кримінальну справу стосовно ревізора-інспектора ДПІ в Оболонському районі, яка під час проведення перевірки ТОВ «Вітекс Україна», діючи в інтересах останнього, не нарахувала податкові зобов`язання за проведення фіктивних угод на суму близько 5 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter