Ревізор з податкової «закрила очі» на п'ять мільйонів

17:53, 06 липня 2011
Суспільство
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Не нарахувала податкові зобов`язання

Прокуратурою Оболонського району міста Києва порушено кримінальну справу стосовно ревізора-інспектора ДПІ в Оболонському районі, яка під час проведення перевірки ТОВ «Вітекс Україна», діючи в інтересах останнього, не нарахувала податкові зобов`язання за проведення фіктивних угод на суму близько 5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

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