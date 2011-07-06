Ревізор з податкової «закрила очі» на п'ять мільйонів

Прокуратурою Оболонського району міста Києва порушено кримінальну справу стосовно ревізора-інспектора ДПІ в Оболонському районі, яка під час проведення перевірки ТОВ «Вітекс Україна», діючи в інтересах останнього, не нарахувала податкові зобов`язання за проведення фіктивних угод на суму близько 5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.