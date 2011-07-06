Вперше в Україні онкохворому замінили пошкоджену ногу

У Донецьку вперше в Україну онкологічному хворому зроблено унікальну операцію по заміні пошкодженої кінцівки на штучну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації із посиланням на Головне управління охорони здоров`я ОДА.

У повідомленні наголошується, що унікальну операцію зробили хірурги Донецького інституту травматології та ортопедії. Пацієнту замінили стегно і частину ноги на металеві. Суглоби і кістки для штучної кінцівки були виготовлені на замовлення на одному із заводів міста Єнакієве.

Операція пройшла в рамках експерименту. Хворий, колишній шахтар, не міг наступати на ногу, яку пошкодили метастази зі злоякісної пухлини в нирці. Досі таким пацієнтам в Україні кінцівки в основному ампутували, тепер же у тих, хто потребує такої операції, з`явилася надія, підкреслили в управлінні охорони здоров`я ОДА.

У прес-службі також повідомили, що операція тривала майже 3 години, і, за словами хірургів, вони ризикували: адже всі металеві частини робилися по віртуальним вимірам, потім за спецзамовленням на єнакіївському заводі виготовили індивідуальні титанові протези суглобів, які між собою з`єднані трубкою.

Головний лікар Донецького інституту травматології та ортопедії Володимир КЛИМОВИЦЬКИЙ розповів, що лікарі «зробили повністю штучне стегно з титану, в яке з допомогою спеціальної сітки прикріпили м`яз, і зараз хворий ходить».

Уже через два тижні після операції пацієнта виписали, і лікарі обіцяють, що «за півроку він змінить милиці на паличку, а коли м`язи адаптуються - зможе навіть бігати».