Вищий госпсуд скасував продаж асфальтових доріжок у Ялті

За касаційними скаргами Генеральної прокуратури України Вищим господарським судом України 6 липня 2011 року скасовані незаконні судові рішення та відмовлено у задоволенні позовів ТОВ «Парк-Отель Марат» про визнання дійсними договорів купівлі-продажу асфальтних доріжок площею майже 2 га та підпірних стін, розташованих на земельній ділянці, що належить Гаспринській селищній раді м. Ялта.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, таким чином суд касаційної інстанції погодився з доводами прокурора про те, що вказані договори укладені з метою приховання дійсних правочинів, за якими комерційна структура протиправно, без відповідного рішення ради, отримала у користування землі запасу.