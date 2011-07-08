Прокуратура вважає м'яким вирок судді з автоматом Калашникова

Прокуратура Херсонської області вважає м`яким вирок екс-судді, який стріляв у травні 2008 року з автомата у свою сестру і її малолітнього сина.

Як повідомив кореспондентові УНІАН прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО, за ініціативою прокуратури області у зв`язку з неправильною кваліфікацією дій і м`якістю призначеного покарання направлено на новий судовий розгляд справу екс-судді, який був раніше засуджений за ст. 263 ч.1, ст..296 ч.4 Кримінального кодексу України до 4 років позбавлення волі.

Органом досудового слідства екс-суддя звинувачується в тому, що, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, він з метою вбивства розстріляв з автомата Калашникова жінку і її дитину, завдавши їм легких тілесних ушкоджень.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2008 року в Каховці заступник голови міськсуду, вважаючи, що будинок батьків після їх смерті несправедливо дістався не йому, а його рідній сестрі, розстріляв вікно її квартири. Експерти виявили на місці злочину 24 автоматних гільзи. В результаті обстрілу у жінки було констатовано наскрізне поранення стопи, у її дитини – чотири осколкові поранення і непроникаючі поранення грудей, живота і гомілки.

Апеляційний суд Миколаївської області 23 листопада 2010 року вважав дії судді злісним хуліганством і засудив О.КРЮКОВСЬКОГО до позбавлення волі строком на 4 роки.