Керівники кредитного союзу «нагріли» вкладників майже на 2 мільйони

В Херсоні керівники кредитної спілки розтратили майже 1,8 млн. грн.. коштів вкладників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області, розслідуванням встановлено, що посадові особи кредитного союзу - 47-річна жителька Херсона та її 40-річний компаньйон, з вересня 2006 по вересень 2008 року, з метою приховування фіктивної діяльності кредитного союзу, підробили ряд витратних касових ордерів та надавали неправдиву звітну інформацію про нібито нормальну діяльність кредитного союзу, що призвело до нездатності виплачувати членам кредитного союзу грошових коштів, а також видавати гроші у позику.

Вказані дії керівництва кредитної спілки призвели до фінансової неспроможності кредитного союзу і спричинили тяжкі наслідки на загальну суму 1,772 млн. грн.

Слідчим відділом ХМУ УМВС за матеріалами Управління держслужби боротьбі з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) УМВС у відношенні вищевказаних службових осіб порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364 КК України “Зловживання владою або службовим становищем” (карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років) та ч.2 ст.366 КК України “Службове підроблення” (карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років).

Ведеться слідство.