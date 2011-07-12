Керівника секти затримали за статевий зв'язок з неповнолітніми

Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу щодо керівника релігійної організації християн на засадах п’ятдесятників одного із сіл Новоселицького району.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

У ході досудового слідства встановлено, що керівник згаданої релігійної організації вступав у статеві стосунки з малолітньою особою, яка не досягла статевої зрілості, на підставі чого прокуратурою області 11 липня 2011 року щодо нього порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.155 та ч.1 ст.156 Кримінального кодексу України (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості та розбещення неповнолітніх).

При обшуку в помешканні вказаної особи було виявлено прикуту за ногу металевими кайданами до спального ліжка його співмешканку. За словами жінки, майже півтора року цей чоловік вночі застосовував до неї зазначені дії, заподіюючи фізичні страждання та позбавляючи її волі. За вказаним фактом також порушено кримінальну справу.

Крім того в ході обшуку у помешканні виявлено 20 неповнолітніх дітей, яких направлено до медичної установи з метою встановлення їхнього психічного стану та для огляду на наявність тілесних ушкоджень.

Вилучені у підозрюваного ритуальні ножі направлено на експертизу.

На даний час керівника релігійної організації затримано у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України. Готується подання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.