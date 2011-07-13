Копіювання банківських карток було поставлене на потік

Правоохоронні органи Італії, Болгарії, США, Іспанії та Польщі за сприяння поліцейської служби Європейського союзу (Європол) знешкодили групу шахраїв, які спеціалізувалися на підробці банківських карток, повідомляється в прес-релізі Європолу.

За даними служби, на які посилається РосБізнесКонсалтинг, злочинці використовували особливі зчитувальні пристрої для копіювання особистих даних клієнтів європейських банків, а потім виготовляли копії їх карток, за допомогою яких знімали гроші з рахунків потерпілих.

У повідомленні наголошується, що шахраям вдалося викрасти загалом більше 50 млн. євро (70 млн. дол.) з рахунків різних фінансових інституцій.

Всього в ході операції, в якій брали участь близько 200 співробітників поліції, були затримані 63 підозрювані: 47 - у Болгарії, дев`ятеро - в Італії, по двоє - в Італії, США, Іспанії, і один - у Польщі.