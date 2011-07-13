На Вінничині створюється медична рада

У Вінницькій області створюється медична рада, яка контролюватиме перебіг реформування медицини.

Про це повідомив голова Вінницького обласного осередку «Фронту Змін» Сергій КУДЛАЄНКО, інформує прес-служба партії.

«Ми пропонуємо механізм громадського контролю за ходом експерименту (реформування галузі медицини - УНІАН). Для цього з числа лікарської спільноти та представників громадських організацій (зокрема із захисту прав пацієнтів) створюється медична рада», - повідомив він.

За його словами, рішення медичної ради є обов’язковими для розгляду управліннями госпітальних округів, охорони здоров’я та головами облдержадміністрацій.

«До мене, як до депутата обласної ради, звертаються люди із різних районів. Вони скаржаться на закриття лікарень в селах», - повідомив С.КУДЛАЄНКО.

Він навів подібний приклад, який відбувається в селі Студена Піщанського району. «Така ситуація відбувається і в селі Студена Піщанського району. Коли я зустрічався із персоналом цього закладу та мешканцями, то був вражений тим, що точку зору людей ніхто не бере до уваги. А сільського голову просто змусили прийняти рішення про так звану реорганізацію, шляхом скорочення бюджетного фінансування. Навіщо Україні реформи, які знищують українців? А цей закон спрямований саме на це», - сказав С.КУДЛАЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, реформа системи охорони здоров`я почнеться в чотирьох регіонах України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у місті Київ. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект № 8603 «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Київ».