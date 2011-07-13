Аномальна спека в Америці переходить в рекордну

Спека, яка запала над центральною частиною США, може досягти рекордних показників. З відповідним попередженням виступила 12 липня Національна метеорологічна служба, передає CNN.

За прогнозами метеорологів, аномально високі температури очікуються в 23 штатах, зокрема Алабамі, Техасі, Іллінойсі. У Канзас-Сіті, Сент-Луїсі, Талсі, Мемфісі й Еванс-віллі у поєднанні з підвищеною вологістю температури можуть бути досягти "некомфортних для людини" показників.

Жара тримається в США вже кілька днів. Минулого вікенду в кількох містах були побиті температурні рекорди. Наприклад, в Талсі (40 градусів за Цельсієм), Вічиті (майже 44 градуси), Оклахома-сіті (42 градуси). В останньому спека не спадає з кінця червня.

Синоптики попереджають, що така погода простоїть у ряді штатів мінімум до середини цього тижня. Цьому сприяє високий тиск, що перешкоджає формуванню грозових фронтів.

На час спеки громадянам радять не покидати охолоджуваних приміщень, пити більше рідини і уникати активного проведення часу. Жертвою погоди вже стала одна людина: 51-річний мешканець Іллінойсу помер в своєму пересувному будинку, не устаткованому системою кондиціонування, пише Лента.ру.