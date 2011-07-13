У Вінниці 12 липня відкрився ресурсний центр з підтримки ОСББ в рамках реалізації проекту IFC «Енергоефективність у житловому секторі України».

Як передає кореспондент УНІАН, ресурсний центр відкрився по вул.Першотравнева, 78 та покликаний розширити спектр послуг, які надаватимуться громадянам.

Керівник групи міжнародних фахівців Єжи ФІШЕР зазначив, що у центрі налагоджено теоретичне та практичне навчання для працівників Центру, яке надаватимуть міжнародні консультанти. Зокрема поради надаватимуться у сферах консультування з правових, організаційних, технічних, фінансових та комунікаційних питань щодо розвитку та підтримки ОСББ.

Є.ФІШЕР переконаний, що передача знань та досвіду міжнародних консультантів місцевим фахівцям дозволить Центру надавати повний спектр консультацій та послуг мешканцям у цих питаннях і після завершення дії проекту.

Керівник проекту ««Енергоефективність у житловому секторі України» IFC Гжегож ГАЙДА, який також був присутній на відкритті центру, сказав, що основна ідея проекту полягає в тому, щоб стимулювати мешканців багатоповерхівок утеплювати будинки і таким чином зменшувати енерговитрати та економити на оплаті за теплопостачання.

За словами керівника проекту, основний акцент IFC робить на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, які можуть ефективно і швидко приймати рішення та здійснювати реконструкцію своїх багатоповерхівок.

Г.ГАЙДА зазначив, що у центрі, який сьогодні відкрився, фахівці допомагатимуть проводити енергетичний аудит багатоквартирних будинків та здійснювати їх співвласникам ефективний фінансовий менеджмент, зокрема надаватимуть допомогу з підготовки річного бюджету ОСББ та обрахунку різних категорій витрат об’єднань співвласників. Консультанти також допомагатимуть представникам ОСББ розробляти бізнес-проекти, які стануть складовою частиною заявки на отримання позик у комерційних банках для фінансування капітальних ремонтів чи модернізацій будинків.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня 2011 року між Вінницькою міською радою та Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) було підписано угоду про співпрацю щодо сприяння розвитку ОСББ.

Довідка УНІАН. Міжнародна Фінансова Корпорація (IFC) – член групи Світового Банку, створює можливості для подолання бідності та поліпшення умов життя людей.

Для допомоги Україні в реалізації усього потенціалу в сфері енергоефективності житлового сектору, IFC працюватиме з українськими фінансовими інститутами над розробкою і просуванням на ринку кредитних продуктів для фінансування заходів з підвищення енергоефективності, націлених на ОСББ та компанії з управління житловим будинком, що будуть використані на енергоефективну модернізацію та ремонт багатоквартирних будинків, а також з українськими законодавцями для покращання нормативно-правової бази у цій сфері.