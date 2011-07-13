У Києві обстріляли машину кореспондента «Обозревателя»

Сьогодні вночі невідомі стріляли в машину кореспондента інтернет-видання «Обозреватель» Анатолія Шарія. Як повідомляє "Телекритика", в результаті пробито лобове та заднє скло, куля пройшла повз водія. Про це видання повідомив особисто Анатолій Шарій.

«Ми до першої години ночі закривали підпільний салон гральних автоматів. Разом зі мною була знімальна група телеканалу "1+1".

Коли їхав в бік Червонозоряного проспекту, мені якась машина перекрила дорогу. Я вискочив із машини, почув постріл і побіг у протилежний бік. Зупинив таксі, яке їхало назустріч, і попросив водія зателефонувати в міліцію, бо я свій телефон залишив у машині. Він викликав міліцію, а я ще повідомив колегам із "Плюсів"», - розповів Анатолій Шарій.

За словами Шарія, він відмовився писати заяву в міліцію, оскільки вважає останню заангажованою. У Солом`янському райвідділі порушили кримінальну справу за фактом стрілянини. Відмову Шарія визнати себе потерпілим міліція записала на відео. «Я не пов`язую стрілянину з журналістською діяльністю. І сам проведу розслідування. Я знаю, хто це вчинив», - сказав кореспондент.

Наразі Анатолій Шарій перебуває в районному відділенні міліції, де повторно проводять балістичну експертизу.

Як повідомив кореспондент«Обозревателя», останнім часом він брав участь у закритті двох підпільних гральних салонів.

Начальник відділу зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в місті Києві Володимир Поліщук у коментарі зазначив, що після повідомлення Анатолія Шарія близько 3-ї години по Києву було введено план перехоплення, щоб затримати осіб на автомобілі Daewoo Lanos. «Затримати Volkswagen та Daewoo, оскільки, на жаль, журналіст не запам`ятав державних номерів, не виявилось можливим. Під час огляду автомобілю працівники слідчо-оперативної групи вилучили деякі речові докази», - сказав Володимир Поліщук. За його словами, слідчий відділ Солом`янського районного управління порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частина першою статті 115 (замах на вбивство). Наразі триває слідство, проводяться експертизи. Також пан Поліщук зазначив, що буде перевірено всі без винятку версії.

"Телекритика" нагадує, що 21 червня було порушено справу проти Анатолія Шарія за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України через стрілянину 1 травня в «Макдональдсі», коли він двічі вистрілив у невідомого гумовими кулями. Пан Шарій переконаний, що міліція розгорнула проти нього кампанію за низку критичних публікацій про діяльність Відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН).