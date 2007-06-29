У Черновецького посилаються на інтерес БЮТ та благословення Омельченка

Блок Леоніда Черновецького у Київській міській раді наголошує, що причиною заяв БЮТ та Юлії ТИМОШЕНКО щодо подій на вул. Березняківській в ніч з 27 на 28 червня є особиста фінансова та політична зацікавленість політиків від БЮТ у загостренні конфлікту навколо цього будівництва.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді.

Як відомо, зазначається у документі, “у ніч з 27 на 28 червня сталася сутичка між мешканцями мікрорайону, які виступають проти незаконної забудови за адресою вул. Березняківська, 12, та невідомими особами, внаслідок чого протестуючі отримали травми”.

Члени фракції Блоку Черновецького висловлюють співчуття людям, які стали жертвами розбою, та закликають правоохоронні органи столиці встановити осіб, винних у побитті киян, притягнути їх до суворої відповідальності, незважаючи на їхні ранги і статус.

Разом із тим, депутати Блоку Леоніда Черновецького наголошують, що “цю ситуацію політики з БЮТ напередодні виборів намагаються навмисно політизувати, аби відволікти увагу громади від справжніх причин конфлікту, а саме – фінансової зацікавленості деяких представників цієї політичної сили у продовженні цього скандального будівництва на Березняках”. У заяві підкреслюється, що дозвіл на видачу цієї земельної ділянки у зеленій зоні був наданий ще колишньою київською владою “з благословення тодішнього мера Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА”.

Крім того, стверджується у заяві, сьогодні “саме депутати Київради з БЮТ стоять на заваді відміни скандальних земельних рішень попередньої влади”. Зокрема, на пленарному засіданні сесії 26 червня за ініціативи Блоку Леоніда Черновецького Київрада вже відмінила два таких земельних рішення попередньої влади столиці - на вулиці Мілютенка, 29 у Деснянському районі та по вул. Костянтинівській, 28-30 у Подільському районі, сказано у документі. „Але депутати з фракції БЮТ не брали участі у цьому, оскільки замість того, аби приймати важливі для киян рішення, вони покинули сесійну залу”, - підкреслюють члени фракції.

„Зараз, на відміну від часів попередньої влади, без позитивного висновку учасників громадських слухань жодна земельна ділянка у Києві не виділяється. На сьогоднішній день столична влада повністю контролює всі конфліктні забудови. У тому числі, і по вул. Березняківській, 12. Стосовно цього будівництва вже підготовлено документи для відміни на одному з найближчих засідань сесії Київради рішення про передачу цієї земельної ділянки”, - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 27 на 28 червня на вул. Березняківській у Києві невідомі побили людей, які боролися проти забудови скверу. Внаслідок цього інциденту 13 осіб було госпіталізовано до лікарні з тяжкими травмами.

Сьогодні, 29 червня, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що очолюваний нею блок ініціюватиме відставку мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через масове побиття людей на вул. Березняківській в ніч з 27 на 28 червня, які виступили проти забудови скверу фірмою «Кроун».

Київська міліція 28 червня порушила кримінальну справу за цим фактом за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

За даними Блоку Кличка, земельна ділянка площею 0,38 га у зеленій зоні загального користування житлового масиву Березняки по вул. Березняківській, 12, у Дніпровському районі Києва була передана будівельній компанії «Кроун» рішенням Київської міської ради №484/644 від 29 травня 2003 року для будівництва житлового будинку із вбудованими приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом.

Мешканці масиву протестують проти забудови з 2004 року. Починаючи з 2006 року, у сквері постійно діє наметове містечко, в якому чергує близько 20 осіб.